BTS點閱率即將破億的「IDOL」 資深阿米發現多少特點？

BTS上周的首爾演唱會圓滿落幕，最新推出的「IDOL」MV中，非常多的後製與特效令人眼花撩亂，繽紛色彩以及High歌洗腦中毒旋律令大家一聽再聽，不過MV中有一些特色相信會勾起資深Army們的回憶。
1. DNA
其實很多Army一開始看「IDOL」時不難想起另一首同樣以色彩繽紛為背景的MV「DNA」，加上「DNA」中背景也曾出現大型的黃色鋼架建築，與本次「IDOL」中出現的後製大黃色涼亭相當相似。
DNA
IDOL
2. Anpanman
因為「IDOL」歌詞中也有提“Anpanman”這個單字，所以在MV中J-Hope也做出了「Anpanman」的重點麵包超人動作，所以的確讓Army們直接想起那首歌曲。
Anpanman
IDOL
3. Just One Day
這首歌有點久，已經是2014年，但Army們應該也都記得這首歌曲他們的舞蹈是搭配椅子的，所以在這首歌的最後定格畫面就是他們坐下來並且帥氣翹腿的一刻，與本次「IDOL」的最後一幕相似。
Just One Day
IDOL
4. Not Today
BTS的MV中曾有部分出現大陣仗的舞群，這次「IDOL」也是在最後有一個類似狂歡的畫面，後端的群舞搭配，所排成的隊型類似一個倒三角形，相較於之前曾出現多人舞群的「Not Today」與「FIRE」，其中以「Not Today」的隊形與這次「IDOL」較為相似。
FIRE
Not Today
IDOL
5. DOPE
這裡的相似點是柾國，在「IDOL」中有一段出現在SUGA之後的單獨鏡頭，同樣是狹長形的空間，柾國的手勢與之前的作品「DOPE」同樣類似，也是狹長形的空間，柾國穿著帥氣警察制服走向鏡頭的畫面。
DOPE
IDOL
6. 其他
大家在看「IDOL」時不難發現依舊表達本次專輯的中心思想「愛」，有用繁體中文出現，也有用韓語寫出，而出現的動物之一長頸鹿，是中國古代的吉祥神獸“麒麟”，而跳躍的猛虎也就是韓國人心目中的代表性動物，因為韓國國土在地圖上的形狀類似一隻老虎。
照片; MV截圖, 網路
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