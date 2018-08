綜合顏值高!崔泰俊&崔秀英新劇《所以我和黑粉結婚了》台詞排練照公開~ 劉亞仁發深度長文,極力稱讚柳炳宰作品:「看到他,作為演員的我有時感到羞愧」 惠利為拍攝《認識的妻子》的池晟、韓志旼送上應援咖啡車!還到拍攝現場探班呢! 實力派演技認證!官方搜集「申惠善」25種表情包百變絕不重複~ 《人氣歌謠》三明登陸韓國便利店! 普通人終於也能吃到愛豆們盛讚的口味啦~ 改編賣座大片《雙面君王》 呂珍九&李世榮攜手主演電視劇《成為王的男人》! VIXX Ravi 閃電回歸 Highlight 梁耀燮為新歌跨刀獻聲! 防彈少年團三度亮相《艾倫秀》!後天以特輯形式播出 屍潮仍未退!《屍殺列車》出品公司乘勝狙擊:全新喪屍電影《屍殺帝國》確定11月1日在香港上映 少女時代-Oh!GG 發片倒數一週 實境節目《Girls For Rest》第二波預告唯美曝光! MBC《我身後的陶斯》蘇志燮從「特工」變「奶爸」?一起來看看劇中人物設定吧! 比 Zion.T 更像 Zion.T 的歌聲,已解散男團成員的神反轉模唱闖進決賽! BTS點閱率即將破億的「IDOL」 資深阿米發現多少特點? 《屍落之城》喪屍出現在古代?! 張東健+玄彬最新造型釋出 你有吃過炸的午餐肉嗎?GS25推出超下酒的SPAM炸午餐肉條! 2018 MAMA舉辦時間確定! 韓國、日本、香港都有~ OCN《客:The Guest》金東昱、金材昱、鄭恩彩個人海報、預告影片公開! 歡迎朴炯植重返音樂劇舞台!確定加入《伊麗莎白》演出死神 為戲蓄鬚後更有男人味!卞耀漢在《陽光先生》裡的絡腮鬍真的是自己的耶~ 《認哥》李壽根令人著魔的「低音對決」!讓人全身無力的應援邀請你聽過嗎? 暖暖的Bromance!李鍾碩&金宇彬夏威夷同遊路透照:兩雙大長腿啊♥ 兩位隊長在軍隊裡相遇了!Highlight尹斗俊、BTOB徐恩光被分配至同一個宿舍 韓國大創又出招!這次誰來救救格仔控、黃色控的朋友? 童星長大的正確示範!車太鉉的「外孫」完全是下一任「國民弟弟」啊~ 利特三度主持《Asia Artist Awards》 今年要與李聖經搭擋! 平均身高160cm的MAMAMOO爆笑互相調侃:「你們這些小矮人,我才是最高的! 」

BTS上周的首爾演唱會圓滿落幕,最新推出的「IDOL」MV中,非常多的後製與特效令人眼花撩亂,繽紛色彩以及High歌洗腦中毒旋律令大家一聽再聽,不過MV中有一些特色相信會勾起資深Army們的回憶。

1. DNA

其實很多Army一開始看「IDOL」時不難想起另一首同樣以色彩繽紛為背景的MV「DNA」,加上「DNA」中背景也曾出現大型的黃色鋼架建築,與本次「IDOL」中出現的後製大黃色涼亭相當相似。

DNA

IDOL

2. Anpanman

因為「IDOL」歌詞中也有提“Anpanman”這個單字,所以在MV中J-Hope也做出了「Anpanman」的重點麵包超人動作,所以的確讓Army們直接想起那首歌曲。

Anpanman

IDOL

3. Just One Day

這首歌有點久,已經是2014年,但Army們應該也都記得這首歌曲他們的舞蹈是搭配椅子的,所以在這首歌的最後定格畫面就是他們坐下來並且帥氣翹腿的一刻,與本次「IDOL」的最後一幕相似。

Just One Day

IDOL

4. Not Today

BTS的MV中曾有部分出現大陣仗的舞群,這次「IDOL」也是在最後有一個類似狂歡的畫面,後端的群舞搭配,所排成的隊型類似一個倒三角形,相較於之前曾出現多人舞群的「Not Today」與「FIRE」,其中以「Not Today」的隊形與這次「IDOL」較為相似。

FIRE

Not Today

IDOL

5. DOPE

這裡的相似點是柾國,在「IDOL」中有一段出現在SUGA之後的單獨鏡頭,同樣是狹長形的空間,柾國的手勢與之前的作品「DOPE」同樣類似,也是狹長形的空間,柾國穿著帥氣警察制服走向鏡頭的畫面。

DOPE

IDOL

6. 其他

大家在看「IDOL」時不難發現依舊表達本次專輯的中心思想「愛」,有用繁體中文出現,也有用韓語寫出,而出現的動物之一長頸鹿,是中國古代的吉祥神獸“麒麟”,而跳躍的猛虎也就是韓國人心目中的代表性動物,因為韓國國土在地圖上的形狀類似一隻老虎。



照片; MV截圖, 網路

Erin@KSD

