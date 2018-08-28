徐康俊 & 李絮 主演新剧《第3种魅力》人物剧照小清新公开～！
韩剧 2018年8月28日 星期二15:00 MiJimin
从20岁到30岁，超过十年以上的爱恋，两位主人公的全新组合，令人期待…。
JTBC全新金土剧《第3种魅力》首次公开人物剧照，此剧讲述男女主角被对方并不突出、却唯独在自己眼中闪耀的「第3种魅力」给吸引，一同经历了20岁的春天、27岁的夏天、32岁的秋冬，谱写12年恋爱四季的叙事诗。
这一次官方首度公开了男女主角的剧照，是2006年，剧中20岁时的徐康俊和李絮，两人的全新造型也突显出了新角色的人物色彩。
徐康俊饰演的温俊英，是一个有点异次元、喜欢规划、心思细腻的现实型男人，眼镜、牛仔裤、白色袜子、一尘不染的球鞋，第一眼看就是个标准的模范生。（香菇头＋齐浏海也太可爱～）
李絮饰演的李英在，是个很有活力、率性热血的魅力女子，父母双亡和哥哥相依为命，当别人在玩耍的时候，她放弃读大学拼命工作，选择成为美容师助手，踏入社会，努力赚钱希望成为有钱人。（剪去长发，换上俐落短发也很适合她）
▼主演合照（左至右）梁东根、徐康俊、李絮、李允智。
此剧是由《浪漫满屋》、《制作人们》表民秀导演，与《三色幻想－生动恋爱》朴恩英作家、电影《流感》朴熙权作家合作打造，预计9月中旬接档《我的ID是江南美人》播出。
（图自：官方剧照）
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