徐康俊 & 李絮 主演新劇《第3種魅力》人物劇照小清新公開～！
韓劇 2018年8月28日 星期二15:00 MiJimin
從20歲到30歲，超過十年以上的愛戀，兩位主人公的全新組合，令人期待…。
JTBC全新金土劇《第3種魅力》首次公開人物劇照，此劇講述男女主角被對方並不突出、卻唯獨在自己眼中閃耀的「第3種魅力」給吸引，一同經歷了20歲的春天、27歲的夏天、32歲的秋冬，譜寫12年戀愛四季的敘事詩。
這一次官方首度公開了男女主角的劇照，是2006年，劇中20歲時的徐康俊和李絮，兩人的全新造型也突顯出了新角色的人物色彩。
徐康俊飾演的溫俊英，是一個有點異次元、喜歡規劃、心思細膩的現實型男人，眼鏡、牛仔褲、白色襪子、一塵不染的球鞋，第一眼看就是個標準的模範生。（香菇頭＋齊瀏海也太可愛～）
李絮飾演的李英在，是個很有活力、率性熱血的魅力女子，父母雙亡和哥哥相依為命，當別人在玩耍的時候，她放棄讀大學拼命工作，選擇成為美容師助手，踏入社會，努力賺錢希望成為有錢人。（剪去長髮，換上俐落短髮也很適合她）
▼主演合照（左至右）梁東根、徐康俊、李絮、李允智。
此劇是由《浪漫滿屋》、《製作人們》表民秀導演，與《三色幻想－生動戀愛》朴恩英作家、電影《流感》朴熙權作家合作打造，預計9月中旬接檔《我的ID是江南美人》播出。
（圖自：官方劇照）
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