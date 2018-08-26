「我和本命一起比心❤」为什么最近韩国明星都比半颗心？

发挥你的拍摄技术的时刻到了~
上周微博发起了七夕节 「手住另一半」活动，众多韩星参与其中，包括李准基、高俊熙、安七炫、Super Junior、少时润娥、Red Velvet、NCT、BIGBANG胜利、WINNER、 iKON、BLACKPINK、GOT7 Mark、Stray Kids、AOA、N.Flying、Apink、VICTON、Jessica、前T-ara智妍、JYJ朴有天、THE BOYZ等。
▼李准基
▼高俊熙
▼Super Junior
▼少时润娥
▼Red Velvet
▼BIGBANG胜利
▼iKON
▼BLACKPINK
▼GOT7 Mark
▼AOA
▼N.Flying
▼Apink
▼Jessica
▼JYJ朴有天
明星们纷纷只比半颗心，另一半由粉丝来比，最终可以合成爱心合照。 或者用这堆大量素材，将明星+明星配对，位置、大小合适的情况，就能合成得像小编做的图一样。
因为人数众多，加上有些明星是只露手不露脸的，所以只选取了部分照片，还请谅解。 欢迎大家补充或者展示 「爱心合照」哦！
图：对应明星的微博
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