「我和本命一起比心❤」为什么最近韩国明星都比半颗心？

「我和本命一起比心❤」为什么最近韩国明星都比半颗心？

明星   2018年8月26日   星期日10:30   ZJM  

发挥你的拍摄技术的时刻到了~

上周微博发起了七夕节 「手住另一半」活动，众多韩星参与其中，包括李准基、高俊熙、安七炫、Super Junior、少时润娥、Red Velvet、NCT、BIGBANG胜利、WINNER、 iKON、BLACKPINK、GOT7 Mark、Stray Kids、AOA、N.Flying、Apink、VICTON、Jessica、前T-ara智妍、JYJ朴有天、THE BOYZ等。

▼李准基

▼高俊熙

▼Super Junior


▼少时润娥

▼Red Velvet


▼BIGBANG胜利

▼iKON


▼BLACKPINK


▼GOT7 Mark

▼AOA


▼N.Flying


▼Apink


▼Jessica

▼JYJ朴有天

明星们纷纷只比半颗心，另一半由粉丝来比，最终可以合成爱心合照。 或者用这堆大量素材，将明星+明星配对，位置、大小合适的情况，就能合成得像小编做的图一样。

因为人数众多，加上有些明星是只露手不露脸的，所以只选取了部分照片，还请谅解。 欢迎大家补充或者展示 「爱心合照」哦！

图：对应明星的微博

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留言/评论
  • Ivan Ng
    Rex Cham 你睇下Irene 😍😍😍
    2小时前
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