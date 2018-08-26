「我和本命一起比心❤」為什麼最近韓國明星都比半顆心？

「我和本命一起比心❤」為什麼最近韓國明星都比半顆心？

明星   2018年8月26日   星期日10:30   ZJM  

發揮你的拍攝技術的時刻到了~

上周微博發起了七夕節 「手住另一半」活動，眾多韓星參與其中，包括李準基、高俊熙、安七炫、Super Junior、少時潤娥、Red Velvet、NCT、BIGBANG勝利、WINNER、 iKON、BLACKPINK、GOT7 Mark、Stray Kids、AOA、N.Flying、Apink、VICTON、Jessica、前T-ara智妍、JYJ朴有天、THE BOYZ等。

▼李準基

▼高俊熙

▼Super Junior


▼少時潤娥

▼Red Velvet


▼BIGBANG勝利

▼iKON


▼BLACKPINK


▼GOT7 Mark

▼AOA


▼N.Flying


▼Apink


▼Jessica

▼JYJ朴有天

明星們紛紛只比半顆心，另一半由粉絲來比，最終可以合成愛心合照。 或者用這堆大量素材，將明星+明星配對，位置、大小合適的情況，就能合成得像小編做的圖一樣。

因為人數眾多，加上有些明星是只露手不露臉的，所以只選取了部分照片，還請諒解。 歡迎大家補充或者展示 「愛心合照」哦！

圖：對應明星的微博

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留言/評論
  • Ivan Ng
    Rex Cham 你睇下Irene 😍😍😍
    3小時前
  • 李瓔芷
    Vivi Han趕快叫賢也拍~我們就有新桌布😂😂😂
    2小時前
  • Audrey Lee
    準基準基#手住另一半
    1小時前
  • 孫鈞
    蔣子晴
    2小時前
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