「我和本命一起比心❤」為什麼最近韓國明星都比半顆心？

發揮你的拍攝技術的時刻到了~
上周微博發起了七夕節 「手住另一半」活動，眾多韓星參與其中，包括李準基、高俊熙、安七炫、Super Junior、少時潤娥、Red Velvet、NCT、BIGBANG勝利、WINNER、 iKON、BLACKPINK、GOT7 Mark、Stray Kids、AOA、N.Flying、Apink、VICTON、Jessica、前T-ara智妍、JYJ朴有天、THE BOYZ等。
▼李準基
▼高俊熙
▼Super Junior
▼少時潤娥
▼Red Velvet
▼BIGBANG勝利
▼iKON
▼BLACKPINK
▼GOT7 Mark
▼AOA
▼N.Flying
▼Apink
▼Jessica
▼JYJ朴有天
明星們紛紛只比半顆心，另一半由粉絲來比，最終可以合成愛心合照。 或者用這堆大量素材，將明星+明星配對，位置、大小合適的情況，就能合成得像小編做的圖一樣。
因為人數眾多，加上有些明星是只露手不露臉的，所以只選取了部分照片，還請諒解。 歡迎大家補充或者展示 「愛心合照」哦！
圖：對應明星的微博
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