李到晛称赞安孝燮《社内相亲》演技！回顾两位新生代男神「年末合作舞台」唱 Rap 真的超爆笑！

李到晛称赞安孝燮《社内相亲》演技！回顾两位新生代男神「年末合作舞台」唱 Rap 真的超爆笑！

明星   2022年4月9日   星期六11:27   Yuan  

（封面图源：Starhaus Entertainment、《SBS 演技大赏》）

安孝燮在《社内相亲》中饰演霸总「姜泰武」，对公司小职员「申夏莉」展开追求时，说出各种肉麻台词，再加上各种「宠妻」的行为，让观众们都超级心动。

（图源：SBS《社内相亲》剧照）（图源：SBS《社内相亲》剧照）

李到晛最近采访时，也称赞了好友安孝燮在《社内相亲》的演技。李到晛表示：「看到同龄演员的作品，会经常想怎么可以演的这么好。」因此被问到：「看到谁会那样感叹呢？」李到晛说：「在《社内相亲》中出现的孝燮，我们本来就是朋友，他怎么能这么有自信、有把握地演戏呢！」
（图源：乐华娱乐）

而李到晛、安孝燮在2018年一起合作过《虽然30但仍17》（当时他们都只是配角，现在都成为主演了啊～），安孝燮饰演随心所欲过日子的热血高中生「柳灿」，有著出众的运动神经；李到晛饰演出生於暴发户的高颜值帅气男「董海范」，两人和另一位演员赵贤植（饰演 韩德洙）都是「赛艇部」的成员。
（图源：SBS《虽然30但仍17》截图）（图源：SBS《虽然30但仍17》）

同年的《SBS 演技大赏》中，三人组成「船弹少年团」带来跨年特别舞台，由安孝燮的小提琴演奏作为开场，之后李到晛、安孝燮唱起 Rap ，赵贤植唱了歌，最后三人一起跳舞和合唱结束了舞台。唱 Rap 真的超级爆笑，安孝燮还害羞了 XD
（图源：《SBS 演技大赏》）（图源：Starhaus Entertainment）

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