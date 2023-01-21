推荐阖家观赏的11部温馨韩剧！《我是遗物整理师、山茶花开时》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望与《财阀家的小儿子》「二伯」赵汉哲三度合作 快忘了《黑暗荣耀》里憔悴的她吧～这才是宋慧乔正确打开方式！

大家心目中有没有适合全家人观赏的温馨好哭韩剧呢？文章中有你的最爱吗？或是留言推荐一下你心仪的作品吧～。

过年期间，大家可以交流一下阖家观赏的温馨韩剧，无年龄限制的让老人小孩也都可以一起坐在电视机前观赏的作品，M编整理了12部口袋名单，口碑极佳的热门韩剧，有笑有泪更多的是感动和共鸣，一起来看看有哪些电视剧吧！

▼Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》，由李帝勋、陈俊翔主演，讲述对这个世界毫无期待的前科者曹尚久（李帝勋 饰），与患有亚斯伯格症候群的青年韩可鲁（陈俊翔 饰）一起开了「天堂移居」遗物整理公司，一起共事时逐渐领悟到人生、死亡的温情故事。



▼tvN《如蝶翩翩》，由朴仁焕、宋江主演，讲述一个梦想成为芭蕾舞者而生活艰难的23岁少年，遇到一个梦想跳芭蕾舞但无法实现的70岁老爷爷后，两人成为忘年之交追求梦想与成长的故事。



▼tvN《请回答1988》，由惠利、朴宝剑、柳俊烈、高庚杓、李东辉主演，讲述的是1988年住在首尔市道峰区双门洞五个家庭的故事，描述温暖的亲情、邻里街坊小市民的故事、传统的爱情与友情，勾起观众的乡愁和共鸣。



▼SBS《羽球少年团》，由陈俊翔、孙相渊、崔显旭、金康勋主演，讲述在全罗南道海南郡的乡村里，一群16岁的少年和少女梦想成为羽毛球界偶像的「Racket少年团」的成长故事。



▼SBS《金牌救援》，由南宫珉、朴恩斌主演，讲述一个曾让很多垫底运动队伍重生的男子，来到了长年排名倒数第一的职业棒球队 Dreams 担任新团长的故事。



▼JTBC《如此耀眼》，由金惠子、韩志旼、孙浩俊、南柱赫主演，此剧是一部穿越时间的奇幻感人伦理剧，描述一个还没将自己有限生命都过上一遍、因救爸爸而丢失自己全部时光的少女，和一个因在不幸的家庭中长大、遭遇连连的打击，对人生绝望的青年人的故事。



▼tvN《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》，由金泰希、李奎炯主演，讲述因事故过世5年的母亲、痛失妻子后努力展开新人生的丈夫，及两人的孩子为主角，描绘成为鬼魂的妈妈为了投胎成人，参加了49天「投胎计划」的故事。



▼KBS《山茶花开时》，由孔晓振、姜河那主演，讲述「东白」（孔晓振 饰）和以她为中心的三位男人――好家伙、坏家伙、小气的家伙的故事。



▼SBS《虽然30但仍17》，由申惠善、梁世宗主演，讲述年龄和肉体30岁、但是精神还停留在17岁的禹书莉（申惠善 饰），与误以为自己害死了禹书莉的封闭孔宇振（梁世宗 饰），两人相遇后发生的疗愈故事。



▼SBS《没关系，是爱情啊》，由赵寅成、孔晓振、李光洙、成东镒、都敬秀主演，以心理医学为题材，通过人气推理小说作家张宰烈（赵寅成 饰）与精神科医生池海秀（孔晓振 饰）之间的相处，来描述现代人在不知不觉中带著心病生活的人生和爱情故事。



▼tvN《我亲爱的朋友们》，由申久、金英玉、金惠子、罗文姬、朱铉、尹汝贞、朴元淑、高斗心、高贤廷主演，多位演技深厚的老牌演员携手合作，「人生还没有结束，我们还活著」黄昏青春的人生礼赞，走向人生尽头的老龄朋友们之间的故事。



以上这些作品，不晓得大家一共看过几部呢？

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