朱智勋当年「夺走」陈世娫的萤幕初吻！两人有望通过MBC《ITEM》二次合作

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朱智勋和陈世娫在6年前合作过SBS周末剧《五指》（台译：《钢琴下的秘密》），演员阵容还有蔡时那、池昌旭等人，不晓得大家有没有看过呢～？如今，两位演员有望二次合作，也引发剧迷们关注。



《五指》描述天才钢琴家柳志浩的梦想和爱情，为了争夺乐器制作集团接班人的位置，而展开明争暗斗的复仇以及克服彼此造成的不幸之过程。



朱智勋在剧中饰演具有绝对音感的天才钢琴演奏家「柳志浩」，陈世娫则饰演天生感性的钢琴演奏家、明朗又积极的少女「洪多美」。

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相信已经有不少粉丝看过这张动图了！当时年仅18岁的陈世娫献上萤幕初吻，对象就是朱智勋！为了缓解拍吻戏的尴尬和紧张，朱智勋在拍摄完毕后安抚陈世娫的模样，真的太让人心动啦～

如今，两人接收到MBC新月火剧（周一、二播出）《ITEM》的男、女主角出演提案，有望睽违6年后再次合作。该部作品改编自同名网漫，以为了守护重要的人，而揭露和特殊超能力者有相关阴谋和秘密的检察官，及具备冷静判断力的警察厅侧写师的悬疑奇幻剧。由OCN电视剧《救救我》郑新圭编剧新作，预计明年播出。



若确定出演，这将是朱智勋在2015年电视剧《假面》后，睽违3年回归小萤幕。而他另外一部担任主演、由Netflix制作的电视剧《Kingdom》，预计於今年（2018年）12月份播出。



而陈世娫在今年於TV朝鲜主演《大君－绘制爱情》，和尹施允、朱相昱的配合获得剧迷们的赞赏。

（图片来源：KSD、TVDaily、SBS《五指》、giphy）

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