朱智勛當年「奪走」陳世娫的螢幕初吻！兩人有望通過MBC《ITEM》二次合作

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朱智勛和陳世娫在6年前合作過SBS週末劇《五指》（台譯：《鋼琴下的祕密》），演員陣容還有蔡時那、池昌旭等人，不曉得大家有沒有看過呢～？如今，兩位演員有望二次合作，也引發劇迷們關注。



《五指》描述天才鋼琴家柳志浩的夢想和愛情，為了爭奪樂器製作集團接班人的位置，而展開明爭暗鬥的復仇以及克服彼此造成的不幸之過程。



朱智勛在劇中飾演具有絕對音感的天才鋼琴演奏家「柳志浩」，陳世娫則飾演天生感性的鋼琴演奏家、明朗又積極的少女「洪多美」。

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相信已經有不少粉絲看過這張動圖了！當時年僅18歲的陳世娫獻上螢幕初吻，對象就是朱智勛！為了緩解拍吻戲的尷尬和緊張，朱智勛在拍攝完畢後安撫陳世娫的模樣，真的太讓人心動啦～

如今，兩人接收到MBC新月火劇（週一、二播出）《ITEM》的男、女主角出演提案，有望睽違6年後再次合作。該部作品改編自同名網漫，以為了守護重要的人，而揭露和特殊超能力者有相關陰謀和秘密的檢察官，及具備冷靜判斷力的警察廳側寫師的懸疑奇幻劇。由OCN電視劇《救救我》鄭新圭編劇新作，預計明年播出。



若確定出演，這將是朱智勛在2015年電視劇《假面》後，睽違3年回歸小螢幕。而他另外一部擔任主演、由Netflix製作的電視劇《Kingdom》，預計於今年（2018年）12月份播出。



而陳世娫在今年於TV朝鮮主演《大君－繪製愛情》，和尹施允、朱相昱的配合獲得劇迷們的讚賞。

（圖片來源：KSD、TVDaily、SBS《五指》、giphy）

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