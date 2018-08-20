一代男团 g.o.d 朴俊炯感叹看不惯「最近练习生的坏习惯」...？

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以前跟现在的确很多事情不同了，但品行还是最重要的～！（正在学韩语的朋友很推荐看这一集）

上周六播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》，以「外国偶像」为主题，邀请到了g.o.d朴俊炯、GOT7 BamBam、NCT Lucas和 (G)I-DLE雨琦一同上节目，也在节目上聊了许多关於学习韩文时所遇到的状况。



由於朴俊炯是偶像界的大前辈，隶属於一代男团g.o.d的成员，希澈提问说站在前辈的立场来看现在的偶像后辈们，以新人时期来说，以前跟现在是不是很不一样呢？



朴俊炯回说：「以前是真的很辛苦，但最近我去练习室时，看其他的艺人们点了炸酱面外送来，却说炸酱面不好吃就不吃了。



看到这个状况完全不能理解啊，以前连沾在筷子上的炸酱都要吃干净，就连腌黄萝卜旁边的汤汁都喝光光，还有黄瓜…现在是放小小的绿豆都吃到一点都不剩。」

而g.o.d成员总共有五个男生，当时经常只能吃到两人份的餐点，但最近的孩子们，却过得很不错，以前要受很多苦才可能红，现在却不一定，或者是当时吃的、住的都很差，但现在练习生的资源跟环境其实都蛮好的…等等。（不过环境好坏跟资源多寡，还是要看公司规模跟方针啦…XD）



总之…浪费食物真的是很不好的行为哦～！

（截图自：JTBC Entertainment）

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