一代男團 g.o.d 朴俊炯感嘆看不慣「最近練習生的壞習慣」...？

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以前跟現在的確很多事情不同了，但品行還是最重要的～！（正在學韓語的朋友很推薦看這一集）

上週六播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，以「外國偶像」為主題，邀請到了g.o.d朴俊炯、GOT7 BamBam、NCT Lucas和 (G)I-DLE雨琦一同上節目，也在節目上聊了許多關於學習韓文時所遇到的狀況。



由於朴俊炯是偶像界的大前輩，隸屬於一代男團g.o.d的成員，希澈提問說站在前輩的立場來看現在的偶像後輩們，以新人時期來說，以前跟現在是不是很不一樣呢？



朴俊炯回說：「以前是真的很辛苦，但最近我去練習室時，看其他的藝人們點了炸醬麵外送來，卻說炸醬麵不好吃就不吃了。



看到這個狀況完全不能理解啊，以前連沾在筷子上的炸醬都要吃乾淨，就連醃黃蘿蔔旁邊的湯汁都喝光光，還有黃瓜…現在是放小小的綠豆都吃到一點都不剩。」

而g.o.d成員總共有五個男生，當時經常只能吃到兩人份的餐點，但最近的孩子們，卻過得很不錯，以前要受很多苦才可能紅，現在卻不一定，或者是當時吃的、住的都很差，但現在練習生的資源跟環境其實都蠻好的…等等。（不過環境好壞跟資源多寡，還是要看公司規模跟方針啦…XD）



總之…浪費食物真的是很不好的行為哦～！

（截圖自：JTBC Entertainment）

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