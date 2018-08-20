颜值比过阿汤哥家的Suri，3岁就会4国语言？！ 《超人回来了》的新混血宝宝简直萌化了

大家对《超人回来了》的印象是否还停留在宋家三胞胎？ 自从他们离开节目组之后，观众们仿佛失去了追剧的热情，虽然依旧有不少可爱的宝宝亮相，但也许是我们对国民三胞胎爱的太深沉，始终无法再投入到新宝宝的身上。 不过这一次一个超萌的混血宝宝全新登场，一出场就让人眼前一亮，这简直就是天才洋娃娃啊。
2015年出生的娜恩是足球运动员朴周浩和瑞士妻子安娜的大女儿，英文名叫Aciel。 刚刚3岁的娜恩有著洋娃娃般的精致外貌，白瓷粉嫩的肌肤、肉嘟嘟的小脸、水汪汪的大眼睛、柔软的金发和奶声奶气的声调，完全击中了观众的心。 古灵精怪，一点都不怕生。
看到娜恩亮相，主持人都忍不住惊叹，比阿汤哥Tom Cruise家的Suri还要美~
其实让观众震惊的不是娜恩的美貌，而是逆天的语言天赋，谁能想到才3岁的她竟然能自由切换韩语、英文、德语和西班牙文呢？ 和爸爸在一起时，娜恩用韩语交流。
和妈妈在一起的时候，娜恩就变成了德语，和外婆通电话时就变成了西班牙文。
而和弟弟建宇「聊天」时，小姐姐娜恩则是一口流利的英语。
爸爸朴周浩自豪地透露，从没有刻意让女儿学习过任何一种语言，而是在自然环境下潜移默化的功劳。
娜恩还有个可爱的弟弟叫做建宇（Eden），虽然还不会说话但颜值已经够抢镜。
非常期待朴周浩一家的表现哦~
「图：《超人回来了》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究