顏值比過阿湯哥家的Suri，3歲就會4國語言？！ 《超人回來了》的新混血寶寶簡直萌化了

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大家對《超人回來了》的印象是否還停留在宋家三胞胎？ 自從他們離開節目組之後，觀眾們仿佛失去了追劇的熱情，雖然依舊有不少可愛的寶寶亮相，但也許是我們對國民三胞胎愛的太深沉，始終無法再投入到新寶寶的身上。 不過這一次一個超萌的混血寶寶全新登場，一出場就讓人眼前一亮，這簡直就是天才洋娃娃啊。

2015年出生的娜恩是足球運動員朴周浩和瑞士妻子安娜的大女兒，英文名叫Aciel。 剛剛3歲的娜恩有著洋娃娃般的精緻外貌，白瓷粉嫩的肌膚、肉嘟嘟的小臉、水汪汪的大眼睛、柔軟的金髮和奶聲奶氣的聲調，完全擊中了觀眾的心。 古靈精怪，一點都不怕生。

看到娜恩亮相，主持人都忍不住驚歎，比阿湯哥Tom Cruise家的Suri還要美~

其實讓觀眾震驚的不是娜恩的美貌，而是逆天的語言天賦，誰能想到才3歲的她竟然能自由切換韓語、英文、德語和西班牙文呢？ 和爸爸在一起時，娜恩用韓語交流。

和媽媽在一起的時候，娜恩就變成了德語，和外婆通電話時就變成了西班牙文。

而和弟弟建宇「聊天」時，小姐姐娜恩則是一口流利的英語。

爸爸朴周浩自豪地透露，從沒有刻意讓女兒學習過任何一種語言，而是在自然環境下潛移默化的功勞。

娜恩還有個可愛的弟弟叫做建宇（Eden），雖然還不會說話但顏值已經夠搶鏡。

非常期待朴周浩一家的表現哦~

「圖：《超人回來了》」

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