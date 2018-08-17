这些女团舞都出自她之手！裴润静老师大跳串烧热门KPOP，根本每首都是经典啊～
综艺 2018年8月17日 星期五14:50 MiJimin
说实话…她真的超强～！！！看内文的影片的六首歌曲，都是cover界的传奇歌曲啊…。
MBC谈话节目《Radio Star》最新一集邀请到的来宾中，其中一位是热门的编舞家裴润静（裴允静）老师，她更是经常出现在选秀节目的熟面孔，《PRODUCE 101》与《PRODUCE 48》皆有参与。
被誉为女团编舞界的No.1，主持人便请她直接秀舞蹈，六首歌曲都是出自她之手，T-ara《Bo Peep Bo Peep》、KARA《Mr.》、Girl’s Day《期待》、Brown Eyed Girls《Abracadabra》、EXID《Up & Down》、I.O.I《Pick Me》等等，相当厉害。
裴润静表示这些舞蹈，其实几乎是在一天之内就要编出来的，通常要求的越多，越被限制，反而不容易成为热门编舞，或者明明歌曲听起来是性感歌曲，却要求可爱的舞蹈，就会很难创作。
看完这一段影片，是不是又勾起大家许多回忆呢～！？
（截图自：MBCentertainment）
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