這些女團舞都出自她之手！裴潤靜老師大跳串燒熱門KPOP，根本每首都是經典啊～
綜藝 2018年8月17日 星期五14:50 MiJimin
說實話…她真的超強～！！！看內文的影片的六首歌曲，都是cover界的傳奇歌曲啊…。
MBC談話節目《Radio Star》最新一集邀請到的來賓中，其中一位是熱門的編舞家裴潤靜（裴允靜）老師，她更是經常出現在選秀節目的熟面孔，《PRODUCE 101》與《PRODUCE 48》皆有參與。
被譽為女團編舞界的No.1，主持人便請她直接秀舞蹈，六首歌曲都是出自她之手，T-ara《Bo Peep Bo Peep》、KARA《Mr.》、Girl’s Day《期待》、Brown Eyed Girls《Abracadabra》、EXID《Up & Down》、I.O.I《Pick Me》等等，相當厲害。
裴潤靜表示這些舞蹈，其實幾乎是在一天之內就要編出來的，通常要求的越多，越被限制，反而不容易成為熱門編舞，或者明明歌曲聽起來是性感歌曲，卻要求可愛的舞蹈，就會很難創作。
看完這一段影片，是不是又勾起大家許多回憶呢～！？
（截圖自：MBCentertainment）
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