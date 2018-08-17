哥哥们回来啦！Super Junior-D&E 横扫 14 国 iTunes 榜首 回归行程今晚开跑
KPOP 2018年8月17日 星期五12:40 施乃琪
时隔三年终於等到了 Super Junior-D&E 的韩语新专辑，挚友默契完美融入音乐中，一推出新作品果然就在海外掀起热烈回响！
银赫和东海昨晚发行迷你二辑〈’Bout You〉后，以今天（17 日）上午的数据为准，这张在台湾、香港、印尼、澳门、新加坡、墨西哥、沙乌地阿拉伯、阿根廷⋯⋯等 14 个国家的 iTunes 专辑榜上，全都登上了冠军宝座。
这次的同名主打歌是东海费时半年，历经反覆修改、精心创作出来的作品，和以往不同的乐风与唱腔在一公开完整音源时就让大众耳目一新，瞬间袭卷推特、NAVER 的热门搜寻关键字榜。
今天晚上 Super Junior-D&E 就会登上 KBS 2TV 的《Music Bank》，一次带来主打歌 “‘Bout You” 和特别收录曲 “Victory” 两首表演。而明天他们也会继续登上 MBC《Show! 音乐中心》展开回归宣传行程，ELF 们千万别错过啦！
（照片与影片来源：Label SJ）
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