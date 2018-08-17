哥哥們回來啦！Super Junior-D&E 橫掃 14 國 iTunes 榜首 回歸行程今晚開跑
KPOP 2018年8月17日 星期五12:40 施乃琪
時隔三年終於等到了 Super Junior-D&E 的韓語新專輯，摯友默契完美融入音樂中，一推出新作品果然就在海外掀起熱烈迴響！
銀赫和東海昨晚發行迷你二輯〈’Bout You〉後，以今天（17 日）上午的數據為準，這張在台灣、香港、印尼、澳門、新加坡、墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿根廷⋯⋯等 14 個國家的 iTunes 專輯榜上，全都登上了冠軍寶座。
這次的同名主打歌是東海費時半年，歷經反覆修改、精心創作出來的作品，和以往不同的樂風與唱腔在一公開完整音源時就讓大眾耳目一新，瞬間襲捲推特、NAVER 的熱門搜尋關鍵字榜。
今天晚上 Super Junior-D&E 就會登上 KBS 2TV 的《Music Bank》，一次帶來主打歌 “‘Bout You” 和特別收錄曲 “Victory” 兩首表演。而明天他們也會繼續登上 MBC《Show! 音樂中心》展開回歸宣傳行程，ELF 們千萬別錯過啦！
（照片與影片來源：Label SJ）
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