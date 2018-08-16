上映8天突破300万观影人次 电影《北风》演员们SNS答谢观众

以真人真事改编，并相当具有吸引力的剧情以及实力深厚的演员们，拍出了一部崭新的韩国型态谍报电影《北风》，在韩国自8月8日上映以来，截至8月15日已突破300万观影人次。
《北风》描述在1990年代中期，以「黑金星」为暗号名称，揭露北朝鲜核武实体的安企部间谍，感受到在南北韩高层关系之间秘密地进行交易，所展开的一连串故事，上映8天即累积了超过300万观影人次。《北风》在第一天上映时就已有33万观众到戏院支持，以预售率看来也是冠军，得到观众们的好评后接连不断有更多观众来观赏。
南北韩的议题总是非常具话题性，就像之前推出的《1987》也是有著南北韩的素材，《北风》比起《钢铁雨》票房进展的速度更快，4日就破百万，8日突破300万人次，相信日后人气继续看涨。演员们在照片中还穿著剧组制服，上面写著「因为您观赏了电影《北风》（韩国原名:工作），我的内心就是工作再工作」，相当有趣。
《北风》能够开出红盘的原因，除了尹钟彬导演的细腻刻划，而黄晸玟、李圣旻、赵震雄与朱智勋等演技已受到观众们肯定的演员们也功不可没，《北风》在5乐於坎城国际影展首度公开后，就引起韩国国内极大的讨论并大获好评，所以在正式上映后，对电影的评价口碑一传开，也就更多人希望能到电影院观赏了。
能够得到如此高人气以及许多观众们的认同，尹钟彬导演以及《北风》主要演员们也为庆祝突破300万观影人次，临时在SNS上表达感谢的讯息，感谢大家选择观赏《北风》，演员们包含黄晸玟、赵震雄、朱智勋及导演将从本周末开始，到釜山、大邱等地进行舞台问候，希望能与观众们近距离互动，并亲自答谢观众们的支持。
《北风》也预计将於9月在台上映。
照片：CGV官方FB
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