上映8天突破300萬觀影人次 電影《北風》演員們SNS答謝觀眾

以真人真事改編，並相當具有吸引力的劇情以及實力深厚的演員們，拍出了一部嶄新的韓國型態諜報電影《北風》，在韓國自8月8日上映以來，截至8月15日已突破300萬觀影人次。
《北風》描述在1990年代中期，以「黑金星」為暗號名稱，揭露北朝鮮核武實體的安企部間諜，感受到在南北韓高層關係之間秘密地進行交易，所展開的一連串故事，上映8天即累積了超過300萬觀影人次。《北風》在第一天上映時就已有33萬觀眾到戲院支持，以預售率看來也是冠軍，得到觀眾們的好評後接連不斷有更多觀眾來觀賞。
南北韓的議題總是非常具話題性，就像之前推出的《1987》也是有著南北韓的素材，《北風》比起《鋼鐵雨》票房進展的速度更快，4日就破百萬，8日突破300萬人次，相信日後人氣繼續看漲。演員們在照片中還穿著劇組制服，上面寫著「因為您觀賞了電影《北風》（韓國原名:工作），我的內心就是工作再工作」，相當有趣。
《北風》能夠開出紅盤的原因，除了尹鍾彬導演的細膩刻劃，而黃晸玟、李聖旻、趙震雄與朱智勛等演技已受到觀眾們肯定的演員們也功不可沒，《北風》在5樂於坎城國際影展首度公開後，就引起韓國國內極大的討論並大獲好評，所以在正式上映後，對電影的評價口碑一傳開，也就更多人希望能到電影院觀賞了。
能夠得到如此高人氣以及許多觀眾們的認同，尹鍾彬導演以及《北風》主要演員們也為慶祝突破300萬觀影人次，臨時在SNS上表達感謝的訊息，感謝大家選擇觀賞《北風》，演員們包含黃晸玟、趙震雄、朱智勛及導演將從本周末開始，到釜山、大邱等地進行舞台問候，希望能與觀眾們近距離互動，並親自答謝觀眾們的支持。
《北風》也預計將於9月在台上映。
照片：CGV官方FB
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