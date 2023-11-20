BLACKPINK四人不走散？传二成员已签「团体活动」合约、个人合约未知数，YG再回：「尚无定论」

今日据韩媒，BLACKPINK成员尚未与YG娱乐签订专属合约，未来将会展开个人活动，只有在BLACKPINK活动时才聚在一起。 对此，YG娱乐表示：「仍在协商中，尚未确定。 」

据韩媒「文化日报」独家报导，BLACKPINK四名成员最近达成了与YG继续进行「组合活动」的共识，其中2名成员已同意「继续BLACKPINK活动」的意向并与YG签约，YG计画在其余成员签署合同后正式宣布这一消息。



YG在本月14日的季度报告中表示仍在与BLACKPINK谈判专属合约事项，但目前还没有成员与YG续签合约。 其中Lisa早已决定走自己的路，其他成员也在与多家公司协商条件。

不过，部份成员仍在考虑与YG签订个人活动合约。 一位音乐界相关人士透露，有公司开价数十亿韩元争取她们，但部份成员考虑到过去YG对BLACKPINK活动的支持，认为与YG合作最为高效，所以仍在与YG保持沟通。

对此，YG娱乐很快回覆：「还在协商中，尚未确定。 」



此外，BLACKPINK和YG的专属合约已在今年8月到期，9月时有消息称只有Rosé续约、其他成员转签其他公司，YG的回应也是：「尚未确定。 」

BLACKPINK於今年9月结束了世界巡回演唱会《THE SHOW》，吸引到180万人次观看、累计销售额接近3000亿韩元。 作为YG娱乐的招牌女团，BLACKPINK带来的收入占据YG总收入的很大比重，其去留与否一直是各界关注焦点。



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