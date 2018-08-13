颜值跟实力兼具～！金东旭、金材昱主演《客：The Guest》第二波预告诡谲公开
韩剧 2018年8月13日 星期一14:28 MiJimin
距离开播正好倒数一个月…不长也不短，小编我充满期待啊～～～！！！（尖叫狂奔）两位咖啡小王子都蜕变成男人啦。
OCN九月新剧《客：The Guest》预告再释出，充满悬疑氛围，以及满满的神秘感，由《Voice》金弘善导演与《Entourage》徐载元、权素拉编剧合作，剧情描述灵媒、司祭和警察，与无处不在利用灵异力量的犯罪团体互相较量的故事，以韩式驱魔和巫术为题材的全新作品。
三位主演将成为这出剧的核心人物，出身自巫师家族拥有灵异体质的尹华平（金东旭 饰）、冷冰冰没有人情味的司祭崔允（金材昱 饰）、沉默寡言的重案组刑警姜吉英（郑恩彩 饰），各有特色且在相遇后所发生的故事也令人好奇！
而曾在《咖啡王子一号店》合作过的金东旭和金材昱，再次相逢也引起一阵话题，两人磨合演技与互动的模样，也勾起了粉丝们不少回忆，期待两人在剧中的火花。
第二波预告特别描绘出演员们的主要场面，同样再次强调了「客人来自东海深处」的关键字眼，弥漫著神秘又诡谲的氛围，也引发了不少好奇心。
▼第二波预告「金东旭」封面：
▼第二波预告「金材昱」封面：
新剧《客：The Guest》预计在9月12日首播，是OCN电视台推出的第一部水木剧（星期三、四播出），将接档《Voice2》。
＊延伸阅读：OCN新剧《客：The Guest》公开剧本阅读现场！和预告里的悬疑气氛不同 主角们比心、害羞超可爱
（截图自：OCN）
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