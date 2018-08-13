顏值跟實力兼具～！金東旭、金材昱主演《客：The Guest》第二波預告詭譎公開

顏值跟實力兼具～！金東旭、金材昱主演《客：The Guest》第二波預告詭譎公開

韓劇   2018年8月13日   星期一14:28   MiJimin  

距離開播正好倒數一個月…不長也不短，小編我充滿期待啊～～～！！！（尖叫狂奔）兩位咖啡小王子都蛻變成男人啦。

OCN九月新劇《客：The Guest》預告再釋出，充滿懸疑氛圍，以及滿滿的神祕感，由《Voice》金弘善導演與《Entourage》徐載元、權素拉編劇合作，劇情描述靈媒、司祭和警察，與無處不在利用靈異力量的犯罪團體互相較量的故事，以韓式驅魔和巫術為題材的全新作品。

三位主演將成為這齣劇的核心人物，出身自巫師家族擁有靈異體質的尹華平（金東旭　飾）、冷冰冰沒有人情味的司祭崔允（金材昱　飾）、沉默寡言的重案組刑警姜吉英（鄭恩彩　飾），各有特色且在相遇後所發生的故事也令人好奇！

而曾在《咖啡王子一號店》合作過的金東旭和金材昱，再次相逢也引起一陣話題，兩人磨合演技與互動的模樣，也勾起了粉絲們不少回憶，期待兩人在劇中的火花。

第二波預告特別描繪出演員們的主要場面，同樣再次強調了「客人來自東海深處」的關鍵字眼，瀰漫著神秘又詭譎的氛圍，也引發了不少好奇心。

▼第二波預告「金東旭」封面：

▼第二波預告「金材昱」封面：

新劇《客：The Guest》預計在9月12日首播，是OCN電視台推出的第一部水木劇（星期三、四播出），將接檔《Voice2》。

＊延伸閱讀：OCN新劇《客：The Guest》公開劇本閱讀現場！和預告裡的懸疑氣氛不同 主角們比心、害羞超可愛

（截圖自：OCN）

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