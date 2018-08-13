美国 Army 太强大！防弹少年团二度夺下《Teen Choice Awards》奖项
KPOP 2018年8月13日 星期一13:13 施乃琪
总是让防弹少年团时刻放在心上也挂在嘴边的粉丝 Army 实在强大，不只让防弹少年团在美国蝉联「国际艺人」头衔，Army 本身也一起得奖啦！
由 FOX Entertainment 主办的年度盛会《Teen Choice Awards》，今天（韩国时间 13 日）上午在加州的论坛体育馆隆重登场，而防弹少年团除了风光地拿下「CHOICE 国际艺人」(CHOICE International Artist)，强大的粉丝群 Army 也获得「CHOICE 粉丝后援会」(CHOICE Fandom) 一奖。
已经举办 20 年的《Teen Choice Awards》主要邀请 13～19 岁的青少年参加票选，而去年防弹少年团就曾经夺下「CHOICE 国际艺人」奖，再度卫冕的好成绩也显示出以音乐关注青少年议题的他们，确实成功地展现了跨越语言的影响力。
另一方面，防弹少年团的正规三辑改版〈Love Yourself 结 “Answer”〉将於 24 日发行，亿日开跑的世界巡回演唱会也安排了 7 场美国公演。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、）
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