美國 Army 太強大！防彈少年團二度奪下《Teen Choice Awards》獎項

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總是讓防彈少年團時刻放在心上也掛在嘴邊的粉絲 Army 實在強大，不只讓防彈少年團在美國蟬聯「國際藝人」頭銜，Army 本身也一起得獎啦！

由 FOX Entertainment 主辦的年度盛會《Teen Choice Awards》，今天（韓國時間 13 日）上午在加州的論壇體育館隆重登場，而防彈少年團除了風光地拿下「CHOICE 國際藝人」(CHOICE International Artist)，強大的粉絲群 Army 也獲得「CHOICE 粉絲後援會」(CHOICE Fandom) 一獎。



已經舉辦 20 年的《Teen Choice Awards》主要邀請 13～19 歲的青少年參加票選，而去年防彈少年團就曾經奪下「CHOICE 國際藝人」獎，再度衛冕的好成績也顯示出以音樂關注青少年議題的他們，確實成功地展現了跨越語言的影響力。

另一方面，防彈少年團的正規三輯改版〈Love Yourself 結 “Answer”〉將於 24 日發行，億日開跑的世界巡迴演唱會也安排了 7 場美國公演。



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、）

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