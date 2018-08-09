T-ara有望守护团名！前经纪公司MBK娱乐申请T-ara商标权遭到专利厅拒绝！

去年T-ara合约到期前3天，MBK娱乐才注册商标权，这次被驳回他们还回应会再重新申请。真的希望成员们可以守护住T-ara的名字啊！
8日，有相关人士透露：「专利厅拒绝了MBK娱乐提交的T-ara商标权的申请。」专利厅表示：「根据商标法第34条第一项第6号规定，无法注册相关商标。不过如果T-ara成员同意（需递交组合成员同意书或商标所有权的合约），MBK娱乐则有望申请成功。」这让不少粉丝表示：「一定要坚持守护著」、「希望可以守护住T-ara的名字。」
去年12月T-ara约满与MBK娱乐分道扬镳，随后MBK娱乐就对T-ara申请注册商标。如果商标成功注册，之后10年都无法以T-ara名称活动。对於商标权被专利厅拒绝，MBK娱乐也回应：「商标权确实遭到了驳回，后续我们会再补充资料，重新申请。」
T-ara成员目前也各自展开个人活动，朴孝敏正在以9月回归为目标进行新专辑的准备工作；咸恩晶也在拍摄KBS新剧《Lovely Horribly》；朴芝妍也和越南歌手SOOBIN进行了合作。
（图：MBK、Sublime Artist Agency、KBS、TVDaily、우리사이）
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