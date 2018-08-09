朱智勋=票房保证 8月8日《与神同行2》《北风》同时在台韩两地首映 走进《金秘书为何那样》的拍摄地：金秘书的家！ Red Velvet成员手机里互相存储的姓名是？原来还和北韩有关系 「真的只有他会这样做～」河正宇《与神同行2》舞台上宣传竞争作品！连朱智勋都懵了XD 重温上个月的激动！《SBS Super Concert in Taipei》今日播出 朴海镇& NANA新剧《四子》第三次更换导演 本月内恢复拍摄 T-ara有望守护团名！前经纪公司MBK娱乐申请T-ara商标权遭到专利厅拒绝！ Wanna One 中第一人！庆祝黄旼炫生日 粉丝大手笔买电视、广播广告 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况–30/17刷新高，AI圆满落幕 他在《太阳的后裔》拍摄时暗恋宋慧乔长达6个月！果然乔妹魅力无极限

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