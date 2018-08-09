T-ara有望守護團名！前經紀公司MBK娛樂申請T-ara商標權遭到專利廳拒絕！

去年T-ara合約到期前3天，MBK娛樂才註冊商標權，這次被駁回他們還回應會再重新申請。真的希望成員們可以守護住T-ara的名字啊！
8日，有相關人士透露：「專利廳拒絕了MBK娛樂提交的T-ara商標權的申請。」專利廳表示：「根據商標法第34條第一項第6號規定，無法註冊相關商標。不過如果T-ara成員同意（需遞交組合成員同意書或商標所有權的合約），MBK娛樂則有望申請成功。」這讓不少粉絲表示：「一定要堅持守護著」、「希望可以守護住T-ara的名字。」
去年12月T-ara約滿與MBK娛樂分道揚鑣，隨後MBK娛樂就對T-ara申請註冊商標。如果商標成功註冊，之後10年都無法以T-ara名稱活動。對於商標權被專利廳拒絕，MBK娛樂也回應：「商標權確實遭到了駁回，後續我們會再補充資料，重新申請。」
T-ara成員目前也各自展開個人活動，朴孝敏正在以9月回歸為目標進行新專輯的準備工作；咸恩晶也在拍攝KBS新劇《Lovely Horribly》；朴芝妍也和越南歌手SOOBIN進行了合作。
（圖：MBK、Sublime Artist Agency、KBS、TVDaily、우리사이）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究