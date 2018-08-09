朱智勛=票房保證 8月8日《與神同行2》《北風》同時在台韓兩地首映 走進《金秘書為何那樣》的拍攝地：金秘書的家！ Red Velvet成員手機裡互相存儲的姓名是？原來還和北韓有關係 「真的只有他會這樣做～」河正宇《與神同行2》舞台上宣傳競爭作品！連朱智勛都懵了XD 重溫上個月的激動！《SBS Super Concert in Taipei》今日播出 朴海鎮& NANA新劇《四子》第三次更換導演 本月內恢復拍攝 T-ara有望守護團名！前經紀公司MBK娛樂申請T-ara商標權遭到專利廳拒絕！ Wanna One 中第一人！慶祝黃旼炫生日 粉絲大手筆買電視、廣播廣告 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況–30/17刷新高，AI圓滿落幕 他在《太陽的後裔》拍攝時暗戀宋慧喬長達6個月！果然喬妹魅力無極限

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