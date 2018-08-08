VIXX Leo 只身出击回响热烈 昨夺第一座个人冠军奖杯！
KPOP 2018年8月8日 星期三08:17 施乃琪
身为 VIXX 主唱的 Leo 在出道六年后终於第一次发行个人专辑，性感魅惑的主打歌不只掀起热烈回响，也让他在昨天迅速拿下一座冠军奖杯，恭喜 Leo！
昨天（7 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，Leo 以首支个人主打歌 “Touch & Sketch” 击败 KARD 和 LAOBUM，成为 8 月第二周的 The Show Choice 得主。
获奖后的 Leo 谦虚地说：「谢谢大家，我才独自出道没多久，自己都不晓得这样得奖应不应该⋯⋯」一一向公司工作人员道谢后，他也不忘向 VIXX 成员、父母还有始终照耀大家的粉丝 Starlight 道谢。
刚好就在昨天，Leo 也公开了最新版的舞蹈练习影片，若有似无地和镜头互动的他让 “Touch & Sketch” 又更致命啦！
（照片与影片来源：SBS MTV、Jellyfish Entertainment）
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