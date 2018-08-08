VIXX Leo 隻身出擊迴響熱烈 昨奪第一座個人冠軍獎盃！
KPOP 2018年8月8日 星期三08:17 施乃琪
身為 VIXX 主唱的 Leo 在出道六年後終於第一次發行個人專輯，性感魅惑的主打歌不只掀起熱烈迴響，也讓他在昨天迅速拿下一座冠軍獎盃，恭喜 Leo！
昨天（7 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，Leo 以首支個人主打歌 “Touch & Sketch” 擊敗 KARD 和 LAOBUM，成為 8 月第二週的 The Show Choice 得主。
獲獎後的 Leo 謙虛地說：「謝謝大家，我才獨自出道沒多久，自己都不曉得這樣得獎應不應該⋯⋯」一一向公司工作人員道謝後，他也不忘向 VIXX 成員、父母還有始終照耀大家的粉絲 Starlight 道謝。
剛好就在昨天，Leo 也公開了最新版的舞蹈練習影片，若有似無地和鏡頭互動的他讓 “Touch & Sketch” 又更致命啦！
（照片與影片來源：SBS MTV、Jellyfish Entertainment）
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