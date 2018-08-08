赵寅成为什么出现在中国？原来同行成员还有作家卢熙京、演员裴宗玉！
明星 2018年8月8日 星期三09:45 JiaJia
此前赵寅成出现在吉林的照片引发热议，原来此行是随著韩国「法轮师父」一同到中国旅行，作家卢熙京、演员裴宗玉也在其中。法轮师父曾出演SBS《家师父一体》，当时韩志旼也以声音特别出演呢！
赵寅成被网友目击出现在中国吉林，穿著朴实的他不失帅气，一双大长腿和夺人眼球的外貌，依然被路人认出来，还有幸运粉丝与男神握手。
原来，赵寅成随韩国法轮师父赴中国旅行，作家卢熙京、演员裴宗玉也在其中。
赵寅成、裴宗玉和卢熙京曾合作过电视剧《那年冬天，风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《Dear My Friends》等多部作品，此次旅行为法轮师父所成立的正土会所主办的东北亚历史之旅中的一部分。
法轮师父曾出演SBS综艺节目《家师父一体》（5月13日、5月20日播出）。
当时，韩志旼也以声音特别出演，并表示相当尊敬法轮法师。据了解，法轮法师为赵寅成、韩志旼、卢熙京等人的精神导师，会一起听演说，还有一起旅行等。
（图片、影片来源：KSD、新浪微博、SBS《家师父一体》）
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