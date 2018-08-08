趙寅成為什麼出現在中國？原來同行成員還有作家盧熙京、演員裴宗玉！
明星 2018年8月8日 星期三09:45 JiaJia
此前趙寅成出現在吉林的照片引發熱議，原來此行是隨著韓國「法輪師父」一同到中國旅行，作家盧熙京、演員裴宗玉也在其中。法輪師父曾出演SBS《家師父一體》，當時韓志旼也以聲音特別出演呢！
趙寅成被網友目擊出現在中國吉林，穿著樸實的他不失帥氣，一雙大長腿和奪人眼球的外貌，依然被路人認出來，還有幸運粉絲與男神握手。
原來，趙寅成隨韓國法輪師父赴中國旅行，作家盧熙京、演員裴宗玉也在其中。
趙寅成、裴宗玉和盧熙京曾合作過電視劇《那年冬天，風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Dear My Friends》等多部作品，此次旅行為法輪師父所成立的正土會所主辦的東北亞歷史之旅中的一部分。
法輪師父曾出演SBS綜藝節目《家師父一體》（5月13日、5月20日播出）。
當時，韓志旼也以聲音特別出演，並表示相當尊敬法輪法師。據了解，法輪法師為趙寅成、韓志旼、盧熙京等人的精神導師，會一起聽演說，還有一起旅行等。
（圖片、影片來源：KSD、新浪微博、SBS《家師父一體》）
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