《与神同行2》导演率众演员来台 现场挤爆3000位粉丝抢当贵人

《与神同行2》即将於8月8日在台正式上映，由於《与神同行》第一集在台湾创下的好票房，导演金容华率领各主要演员包含金东旭、马东石、金香起、朱智勋以及河正宇一同来台为电影宣传。
消息一出早已引发粉丝排队热潮，见到电影中的各大演员更是兴奋不已，争相在红毯上与他们自拍，而这些大明星们也亲和力十足，粉丝福利相当到位，让台湾观众们大喊赚到了！导演与各演员都表示相当荣幸能参加这次四天三夜的台湾宣传行程，当然也希望大家继续为《与神同行2》加油！
第一次来台的河正宇，开心之情溢於言表，金香起更是以一袭白色简约小礼服现身，感觉相当重视本次的活动，朱志勋则是穿著全身粉嫩嫩，在台上更是与导演一来一往大开玩笑，让大家见识到解怨脉可爱的一面，本次的《与神同行2》朱智勋剧中的情绪起伏之大也是看点之一，期待大家一同揭开解怨脉的过往。
最近行程满档的马东石，更是在百忙之中抽空参与本次的行程，有许多粉丝表示想现场看看马大叔的手臂究竟有多壮硕，不过他本人的个性却是温柔到被称为马可爱，被问到他一登场时因为要反抗阴间使者们，更是大秀神力一手从脖子抓起金香起所饰演的德春，可是在剧情正式展开后却又展现反转魅力，想不到马东石赶紧诚实地向大家解释，金香起拍摄当时有站在箱子上，他绝对没有伤害到她，拍摄时是没有危险性的喔！让大家对他的认真率直印象深刻。
《与神同行2》即将於8月8日在台湾正式上映，喜爱第一集《与神同行》的观众们实在没有理由不看第二集，因为其实续集中包含了使者们的过往，有著关键性的事实，而让使者成为今日的模样，也藉由最新角色成造神马东石娓娓道来所有的恩怨情仇。倒数三天记得进电影院支持《与神同行2》~
照片提供：采昌国际多媒体
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