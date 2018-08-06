《與神同行2》導演率眾演員來台 現場擠爆3000位粉絲搶當貴人

《與神同行2》即將於8月8日在台正式上映，由於《與神同行》第一集在台灣創下的好票房，導演金容華率領各主要演員包含金東旭、馬東石、金香起、朱智勛以及河正宇一同來台為電影宣傳。
消息一出早已引發粉絲排隊熱潮，見到電影中的各大演員更是興奮不已，爭相在紅毯上與他們自拍，而這些大明星們也親和力十足，粉絲福利相當到位，讓台灣觀眾們大喊賺到了！導演與各演員都表示相當榮幸能參加這次四天三夜的台灣宣傳行程，當然也希望大家繼續為《與神同行2》加油！
第一次來台的河正宇，開心之情溢於言表，金香起更是以一襲白色簡約小禮服現身，感覺相當重視本次的活動，朱志勛則是穿著全身粉嫩嫩，在台上更是與導演一來一往大開玩笑，讓大家見識到解怨脈可愛的一面，本次的《與神同行2》朱智勛劇中的情緒起伏之大也是看點之一，期待大家一同揭開解怨脈的過往。
最近行程滿檔的馬東石，更是在百忙之中抽空參與本次的行程，有許多粉絲表示想現場看看馬大叔的手臂究竟有多壯碩，不過他本人的個性卻是溫柔到被稱為馬可愛，被問到他一登場時因為要反抗陰間使者們，更是大秀神力一手從脖子抓起金香起所飾演的德春，可是在劇情正式展開後卻又展現反轉魅力，想不到馬東石趕緊誠實地向大家解釋，金香起拍攝當時有站在箱子上，他絕對沒有傷害到她，拍攝時是沒有危險性的喔！讓大家對他的認真率直印象深刻。
《與神同行2》即將於8月8日在台灣正式上映，喜愛第一集《與神同行》的觀眾們實在沒有理由不看第二集，因為其實續集中包含了使者們的過往，有著關鍵性的事實，而讓使者成為今日的模樣，也藉由最新角色成造神馬東石娓娓道來所有的恩怨情仇。倒數三天記得進電影院支持《與神同行2》~
照片提供：采昌國際多媒體
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