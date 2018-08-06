【电视剧演员品牌评价】朴叙俊、朴敏英联手稳坐榜首　《金秘书》甜蜜威力果然厉害！

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朴叙俊和朴敏英掀起的话题一路从《金秘书为何那样》开播前延烧至今，在最新出炉的电视剧演员品牌评价里，他们又毫不意外地一起占领榜首啦！

韩国企业评价研究所於 2018 年 7 月 3 日起至 2018 年 8 月 4 日间，针对正在上映的电视剧演员搜集了 260,993,345 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。

结果近来总是并肩占领电视剧演出者话题性榜首的朴叙俊和朴敏英，即使在《金秘书为何那样》完结后依然分不开，在品牌评价上分别夺下冠、亚军！

其中和朴叙俊有关的连结里，最常出现的自已不外乎「可爱」、「喜欢」、「讨人爱」，热门关键字则是「金秘书为何那样」、「朴敏英」和「热恋」XD 特别的是，本月朴叙俊也同时称霸了广告代言人品牌评价，说 7 月是「朴叙俊月」也不为过。

而朴敏英在《金秘书为何那样》中的传神演技，不只为她再添一个讨喜的代表性角色，也带动了她原先就很高的讨论度和人气。

在两位资深的大势演员外，在戏剧圈出道才两年多的金泰梨最近也因为话题作《阳光先生》而脱颖而出，在这个月的电视剧演员品牌评价中拿下第三名，品牌指数 (6,598,231) 只比朴敏英 (6,637,176) 少了三万多点。

除了上列三位演员外，本月打入前 10 名的电视剧演员还有正在演出《我的 ID 的江南美人》车银优（第四）和林秀香（第六）、主演《阳光先生》的李炳宪（第五）和金玟廷（第九）、刚带著新作《LIFE》回归小萤幕的李栋旭（第七）和曹承佑（第八），以及主演《时间》的金正铉。



（照片来源：tvN、Namoo Actors、Awesome Entertainment、J,Wide-Company、rachel_mypark、bn_sj2013）

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