《與神同行2》首周突破600萬觀影人次！ 刷新史上最高單日觀眾人數 宣美的漸變金髮+雪膚紅唇=真·時尚 EXO-L四歲啦！成員們當然不會忘 FTIsland 獻上不插電版新歌表演 長壽樂團果然要這樣聽最過癮！ TWICE〈KNOCK KNOCK〉MV 點閱數破兩億！結束打歌後仍持續征服音樂節目 ZICO邀請合唱《SoulMate》的IU擔任SOLO演唱會嘉賓！IU欣然同意啦～ 看《認識的妻子》總讓你想起《Go Back夫婦》？盤點那些很像、但又不太像的場面！ 《孝利家民宿》變成朴俊炯的民宿了！JTBC《Wassup Man》招募民眾前往濟州島度過2天1夜 外表硬漢其實是少女心？《我家的熊孩子》金鐘國母校探訪記：高中夢想竟是... Red Velvet 第二次專場演唱會盛大落幕 新專輯〈Summer Magic〉今晚就要發行啦！ 【電視劇演員品牌評價】朴敘俊、朴敏英聯手穩坐榜首 《金秘書》甜蜜威力果然厲害！ 《與神同行2》導演率眾演員來台 現場擠爆3000位粉絲搶當貴人 超熱的天氣來碗冷喬麥麵吧：韓國GS25夏天新推冷喬麥麵便當！ 《Running Man》突襲華莎送上超內行生日禮⋯⋯親手打造的牛腸蛋糕！

朴敘俊和朴敏英掀起的話題一路從《金秘書為何那樣》開播前延燒至今，在最新出爐的電視劇演員品牌評價裡，他們又毫不意外地一起佔領榜首啦！

韓國企業評價研究所於 2018 年 7 月 3 日起至 2018 年 8 月 4 日間，針對正在上映的電視劇演員搜集了 260,993,345 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。

結果近來總是並肩佔領電視劇演出者話題性榜首的朴敘俊和朴敏英，即使在《金秘書為何那樣》完結後依然分不開，在品牌評價上分別奪下冠、亞軍！

其中和朴敘俊有關的連結裡，最常出現的自已不外乎「可愛」、「喜歡」、「討人愛」，熱門關鍵字則是「金秘書為何那樣」、「朴敏英」和「熱戀」XD 特別的是，本月朴敘俊也同時稱霸了廣告代言人品牌評價，說 7 月是「朴敘俊月」也不為過。

而朴敏英在《金秘書為何那樣》中的傳神演技，不只為她再添一個討喜的代表性角色，也帶動了她原先就很高的討論度和人氣。

在兩位資深的大勢演員外，在戲劇圈出道才兩年多的金泰梨最近也因為話題作《陽光先生》而脫穎而出，在這個月的電視劇演員品牌評價中拿下第三名，品牌指數 (6,598,231) 只比朴敏英 (6,637,176) 少了三萬多點。

除了上列三位演員外，本月打入前 10 名的電視劇演員還有正在演出《我的 ID 的江南美人》車銀優（第四）和林秀香（第六）、主演《陽光先生》的李炳憲（第五）和金玟廷（第九）、剛帶著新作《LIFE》回歸小螢幕的李棟旭（第七）和曹承佑（第八），以及主演《時間》的金正鉉。



（照片來源：tvN、Namoo Actors、Awesome Entertainment、J,Wide-Company、rachel_mypark、bn_sj2013）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞