【電視劇演員品牌評價】朴敘俊、朴敏英聯手穩坐榜首　《金秘書》甜蜜威力果然厲害！

朴敘俊和朴敏英掀起的話題一路從《金秘書為何那樣》開播前延燒至今，在最新出爐的電視劇演員品牌評價裡，他們又毫不意外地一起佔領榜首啦！
韓國企業評價研究所於 2018 年 7 月 3 日起至 2018 年 8 月 4 日間，針對正在上映的電視劇演員搜集了 260,993,345 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。
結果近來總是並肩佔領電視劇演出者話題性榜首的朴敘俊和朴敏英，即使在《金秘書為何那樣》完結後依然分不開，在品牌評價上分別奪下冠、亞軍！
其中和朴敘俊有關的連結裡，最常出現的自已不外乎「可愛」、「喜歡」、「討人愛」，熱門關鍵字則是「金秘書為何那樣」、「朴敏英」和「熱戀」XD 特別的是，本月朴敘俊也同時稱霸了廣告代言人品牌評價，說 7 月是「朴敘俊月」也不為過。
而朴敏英在《金秘書為何那樣》中的傳神演技，不只為她再添一個討喜的代表性角色，也帶動了她原先就很高的討論度和人氣。
在兩位資深的大勢演員外，在戲劇圈出道才兩年多的金泰梨最近也因為話題作《陽光先生》而脫穎而出，在這個月的電視劇演員品牌評價中拿下第三名，品牌指數 (6,598,231) 只比朴敏英 (6,637,176) 少了三萬多點。
除了上列三位演員外，本月打入前 10 名的電視劇演員還有正在演出《我的 ID 的江南美人》車銀優（第四）和林秀香（第六）、主演《陽光先生》的李炳憲（第五）和金玟廷（第九）、剛帶著新作《LIFE》回歸小螢幕的李棟旭（第七）和曹承佑（第八），以及主演《時間》的金正鉉。
（照片來源：tvN、Namoo Actors、Awesome Entertainment、J,Wide-Company、rachel_mypark、bn_sj2013）
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