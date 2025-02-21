PENTAGON Kino 2年痛失两名好友：我在同一个殡仪馆送走你们

2月16日，年仅25岁的「国民妹妹」金赛纶被发现在家中身亡，19日她在诸多亲友护送下低调下葬。这期间不少同僚都亲自前往葬礼吊唁，或通过SNS表达了哀悼之情。

其中PENTAGON成员Kino（姜炯求）的文章看得人痛心。金赛纶出殡当天Kino通过个人社交媒体发布了一张黑色背景、只写有文字的内容，悼念金赛纶，他写道：「在过去两年里，我在同一个殡仪馆送走了两位深爱的朋友。赛纶应该是很想念文彬吧，即使已经整整两天没睡了，但仍没有任何睡意。很多人陪伴她走过最后一程，我相信她的家人一定得到了很大的安慰。究竟要送走多少颗星星，才能让这一切停止呢？ 眼前看到的一切并非全部，仅仅因为是公众人物，就需要忍受没有根据的猜测和夸大的言论，没有理由去承受那些无差别的指责。在那边要更快乐些，辛苦了。」



2023年4月男团ASTRO成员文彬被发现死於首尔江南区的家中，年仅25岁，据首尔江南警察局消息，文彬的经纪人於4月19日晚间8点10分左右前往文彬首尔江南区的家中时，发现倒地身亡的文彬，并向警方报案。 文彬的经纪公司於4月20日淩晨发布讣告，悲痛证实了文彬的死讯。



2025年2月16日，金赛纶也永久地离开了她的家人和影迷，同样是25岁。



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