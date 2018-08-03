《继承者们》友情的延续！ Krystal给朴信惠送咖啡车应援：「漂亮姐姐不要中暑！ 」
明星 2018年8月3日 星期五10:50 Sani
朴信惠和Krystal这份暖暖的友谊看得人好开心哦~
昨天下午，朴信惠在个人IG上PO出了Krystal送来咖啡车的认证照留言说：「世上可爱的秀晶送来了咖啡车~谢谢！ 托你的福，40度的高温都不见啦，清凉地进行拍摄~Krystal世间天使我的爱~嘿嘿嘿好幸福。 」
照片里的朴信惠站在咖啡车前边，开心地喝著冰咖啡，车上还挂著印有两人合照的条幅，写著：「我们的漂亮信惠姐姐，不可以中暑哦！ ——只会看著信惠姐姐的秀晶」也太甜了吧~
朴信惠和Krystal是2013年拍摄电视剧《继承者们》结识的，去年Krystal拍摄《河伯的新娘》时朴信惠也为她送过餐车，两个人的感情一直好好哦！
朴信惠目前正在和玄彬等一起拍摄电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》，讲述身为投资公司老板的男主角去西班牙出差时，入住了曾为吉他演奏家的女主角运营的廉价酒店期间，两人在一系列事件中互生情愫的故事， 8月11日通过tvN播出。 超期待朴信惠的新剧！
（图源：TD、朴信惠、Krystal IG）
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