《繼承者們》友情的延續！ Krystal給朴信惠送咖啡車應援：「漂亮姐姐不要中暑！ 」
明星 2018年8月3日 星期五10:50 Sani
朴信惠和Krystal這份暖暖的友誼看得人好開心哦~
昨天下午，朴信惠在個人IG上PO出了Krystal送來咖啡車的認證照留言說：「世上可愛的秀晶送來了咖啡車~謝謝！ 托你的福，40度的高溫都不見啦，清涼地進行拍攝~Krystal世間天使我的愛~嘿嘿嘿好幸福。 」
照片裡的朴信惠站在咖啡車前邊，開心地喝著冰咖啡，車上還掛著印有兩人合照的條幅，寫著：「我們的漂亮信惠姐姐，不可以中暑哦！ ——只會看著信惠姐姐的秀晶」也太甜了吧~
朴信惠和Krystal是2013年拍攝電視劇《繼承者們》結識的，去年Krystal拍攝《河伯的新娘》時朴信惠也為她送過餐車，兩個人的感情一直好好哦！
朴信惠目前正在和玄彬等一起拍攝電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，講述身為投資公司老闆的男主角去西班牙出差時，入住了曾為吉他演奏家的女主角運營的廉價酒店期間，兩人在一系列事件中互生情愫的故事， 8月11日通過tvN播出。 超期待朴信惠的新劇！
（圖源：TD、朴信惠、Krystal IG）
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