大势男神朴叙俊手握13个广告，1年有100天都在拍广告！

大势男神朴叙俊手握13个广告，1年有100天都在拍广告！

明星   2018年8月2日   星期四13:00   ZJM  

未来整个8月都是满满的广告拍摄行程！

《金秘书为何那样》的大热巩固了朴叙俊一直以来积累起来的人气，尤其是从《三流之路》、《尹食堂2》开始，朴叙俊人气不断攀升。

到目前公开的就有13个广告合约，涉及披萨、化妆品、饮料、服装、银行、免税店、酒类、家电、通信、洗发水等领域。

朴叙俊的广告多到最近打开电视，出来的都是朴叙俊。 现在电视剧结束了，也不能休息，在下一部作品电影《死者》拍摄之前，未来整个8月要马不停蹄地拍摄广告！ 这也是大热剧主角在剧终后的必备行程，《金秘书为何那样》大热肯定吸引了有不少新广告主，到时候就不止13个了。

朴叙俊最近在采访中说到：「1年里要消化的广告行程就有100天。 」而且根据韩国企业评价研究所的资料，朴叙俊获得了7月男子广告模特品牌评价第一，大势广告王认证！

图：contentY、LANEIGE、Hotel Combined、Gong Cha、Domino's Pizza、WOONGJIN HANA官方图

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留言/评论
  • Faith Hsu
    加油了💪敍俊！辛苦俊！
    3小时前
  • Vivian Koo
    KahKei Chan 你接下来会一直看到他的 哈哈哈哈过
    1小时前
  • Yi-Jing Chen
    Yu Zhen Xu覺得你應該恨不得家裡有韓國電視台吧？哈哈哈哈
    1小时前
  • 馬麗娟
    真的是選對好作品的結果
    2小时前
  • ChuChu Chiu
    跟c羅一樣 全身都是發電機 太帥氣了
    3小时前
→更多留言...(7)
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