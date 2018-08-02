大势男神朴叙俊手握13个广告，1年有100天都在拍广告！
明星 2018年8月2日 星期四13:00 ZJM
未来整个8月都是满满的广告拍摄行程！
《金秘书为何那样》的大热巩固了朴叙俊一直以来积累起来的人气，尤其是从《三流之路》、《尹食堂2》开始，朴叙俊人气不断攀升。
到目前公开的就有13个广告合约，涉及披萨、化妆品、饮料、服装、银行、免税店、酒类、家电、通信、洗发水等领域。
朴叙俊的广告多到最近打开电视，出来的都是朴叙俊。 现在电视剧结束了，也不能休息，在下一部作品电影《死者》拍摄之前，未来整个8月要马不停蹄地拍摄广告！ 这也是大热剧主角在剧终后的必备行程，《金秘书为何那样》大热肯定吸引了有不少新广告主，到时候就不止13个了。
朴叙俊最近在采访中说到：「1年里要消化的广告行程就有100天。 」而且根据韩国企业评价研究所的资料，朴叙俊获得了7月男子广告模特品牌评价第一，大势广告王认证！
图：contentY、LANEIGE、Hotel Combined、Gong Cha、Domino's Pizza、WOONGJIN HANA官方图
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