大勢男神朴敘俊手握13個廣告，1年有100天都在拍廣告！

大勢男神朴敘俊手握13個廣告，1年有100天都在拍廣告！

明星   2018年8月2日   星期四13:00   ZJM  

未來整個8月都是滿滿的廣告拍攝行程！

《金秘書為何那樣》的大熱鞏固了朴敘俊一直以來積累起來的人氣，尤其是從《三流之路》、《尹食堂2》開始，朴敘俊人氣不斷攀升。

到目前公開的就有13個廣告合約，涉及披薩、化妝品、飲料、服裝、銀行、免稅店、酒類、家電、通信、洗髮水等領域。

朴敘俊的廣告多到最近打開電視，出來的都是朴敘俊。 現在電視劇結束了，也不能休息，在下一部作品電影《死者》拍攝之前，未來整個8月要馬不停蹄地拍攝廣告！ 這也是大熱劇主角在劇終後的必備行程，《金秘書為何那樣》大熱肯定吸引了有不少新廣告主，到時候就不止13個了。

朴敘俊最近在採訪中說到：「1年裡要消化的廣告行程就有100天。 」而且根據韓國企業評價研究所的資料，朴敘俊獲得了7月男子廣告模特品牌評價第一，大勢廣告王認證！

圖：contentY、LANEIGE、Hotel Combined、Gong Cha、Domino's Pizza、WOONGJIN HANA官方圖

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留言/評論
  • Faith Hsu
    加油了💪敍俊！辛苦俊！
    3小時前
  • Vivian Koo
    KahKei Chan 你接下来会一直看到他的 哈哈哈哈过
    1小時前
  • Yi-Jing Chen
    Yu Zhen Xu覺得你應該恨不得家裡有韓國電視台吧？哈哈哈哈
    1小時前
  • 馬麗娟
    真的是選對好作品的結果
    2小時前
  • ChuChu Chiu
    跟c羅一樣 全身都是發電機 太帥氣了
    3小時前
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