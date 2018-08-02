大勢男神朴敘俊手握13個廣告，1年有100天都在拍廣告！
明星 2018年8月2日 星期四13:00 ZJM
未來整個8月都是滿滿的廣告拍攝行程！
《金秘書為何那樣》的大熱鞏固了朴敘俊一直以來積累起來的人氣，尤其是從《三流之路》、《尹食堂2》開始，朴敘俊人氣不斷攀升。
到目前公開的就有13個廣告合約，涉及披薩、化妝品、飲料、服裝、銀行、免稅店、酒類、家電、通信、洗髮水等領域。
朴敘俊的廣告多到最近打開電視，出來的都是朴敘俊。 現在電視劇結束了，也不能休息，在下一部作品電影《死者》拍攝之前，未來整個8月要馬不停蹄地拍攝廣告！ 這也是大熱劇主角在劇終後的必備行程，《金秘書為何那樣》大熱肯定吸引了有不少新廣告主，到時候就不止13個了。
朴敘俊最近在採訪中說到：「1年裡要消化的廣告行程就有100天。 」而且根據韓國企業評價研究所的資料，朴敘俊獲得了7月男子廣告模特品牌評價第一，大勢廣告王認證！
圖：contentY、LANEIGE、Hotel Combined、Gong Cha、Domino's Pizza、WOONGJIN HANA官方圖
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