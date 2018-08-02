《无挑》正能量的延续！ 刘在锡捐款5千万 助力建设「宇土路和平纪念馆」

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刘大神再次行动！ 这次是向位於日本的朝鲜人村落捐款建设纪念馆，原来《无限挑战》那份情谊一直没有断过！

昨日，刘在锡向美丽财团的「我会记得你，宇土路」募款活动捐出5000万韩元，用於建立「宇土路和平纪念馆」。 刘在锡从2005年开始数次向宇土路的居民捐款，2015年还通过《无限挑战-外送的民族》向电视机前的观众们介绍了宇土路村庄。

纸上写的是：「我还记得宇土路老人们的声音。 」



1941年，上千名朝鲜人被强征到日本宇治市修建军用飞机场，所谓的宇土路村，就是朝鲜劳工的宿舍。 战争结束后，这些人无法回到故国，只能在这里生存下来。 这次的「我会记得你，宇土路」募款活动就是要在当地建立一座「宇土路和平纪念馆」。

村民们从1941年以来一直住在这里，后来却被要求搬离这一区域。 得知这一消息后，美丽财团和韩、日两国的普通民众在2005年发起了募款运动，最终韩、日市民团体和韩国政府合力买下了宇土路村三分之一的土地，由宇治市为其建设了市营住宅，今年2月开始39世代已经入住，二期工程的公寓也将在2~ 3年内完工。



「宇土路和平纪念馆」旨在记录韩国民众合力守护日本领土上的朝鲜人村庄的这一历史，保存韩、日市民社会和在日同胞的历史，并向日本人展示宇土路的痛苦记忆。

刘在锡在2005年的募款开始之前，就已经匿名捐赠过1000万韩元；去当地拍摄《无挑》时还私下留下了50万日元。 这次建设纪念馆，刘大神再次助力，真的超级温暖啊！



（图源：美丽财团，《无限挑战》节目截图，KSD）

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