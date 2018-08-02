《無挑》正能量的延續！ 劉在錫捐款5千萬 助力建設「宇土路和平紀念館」

劉大神再次行動！ 這次是向位於日本的朝鮮人村落捐款建設紀念館，原來《無限挑戰》那份情誼一直沒有斷過！
昨日，劉在錫向美麗財團的「我會記得你，宇土路」募款活動捐出5000萬韓元，用於建立「宇土路和平紀念館」。 劉在錫從2005年開始數次向宇土路的居民捐款，2015年還通過《無限挑戰-外送的民族》向電視機前的觀眾們介紹了宇土路村莊。
1941年，上千名朝鮮人被強征到日本宇治市修建軍用飛機場，所謂的宇土路村，就是朝鮮勞工的宿舍。 戰爭結束後，這些人無法回到故國，只能在這裡生存下來。 這次的「我會記得你，宇土路」募款活動就是要在當地建立一座「宇土路和平紀念館」。
村民們從1941年以來一直住在這裡，後來卻被要求搬離這一區域。 得知這一消息後，美麗財團和韓、日兩國的普通民眾在2005年發起了募款運動，最終韓、日市民團體和韓國政府合力買下了宇土路村三分之一的土地，由宇治市為其建設了市營住宅，今年2月開始39世代已經入住，二期工程的公寓也將在2~ 3年內完工。
「宇土路和平紀念館」旨在記錄韓國民眾合力守護日本領土上的朝鮮人村莊的這一歷史，保存韓、日市民社會和在日同胞的歷史，並向日本人展示宇土路的痛苦記憶。
劉在錫在2005年的募款開始之前，就已經匿名捐贈過1000萬韓元；去當地拍攝《無挑》時還私下留下了50萬日元。 這次建設紀念館，劉大神再次助力，真的超級溫暖啊！
（圖源：美麗財團，《無限挑戰》節目截圖，KSD）
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