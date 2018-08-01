继子对继父真心的接纳！ 姜景晙&张伸瑛在《同床异梦》的感人一幕

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重组的家庭中，每一位成员能够发自内心地接受彼此真的很不容易，但演员姜景晙和张伸瑛这一家做到了，看到儿子的真心话完全令人泪崩啊T^T

近日，演员姜景晙和张伸瑛，以及张伸瑛与前夫的儿子一起出演了SBS真人秀节目《同床异梦——你是我的命运》第二季，前天播出的是他们的最后一期节目，一家人踏上了前往庆州的旅行。

其实张伸瑛之前有一段破裂的婚姻。 她在2006年事业顶点时嫁给了BOF理事魏承喆，但后来丈夫独立门户创业失败，欠下了大笔债务，最终於2009年离婚，由张伸瑛独立抚养儿子。

节目中，张伸瑛和儿子定安（音）一起为姜景晙制作了小惊喜，那就是在水上乐园里挂出条幅。 两人在家中一起亲手绘制条幅，张伸瑛问儿子：「有什么想对叔叔说的话吗？ 」儿子害羞地说：「我爱他。 」 张伸瑛又温柔地问：「什么时候最感谢叔叔？ 」儿子想了想，默默地说：「所有时候。 」姜景晙在演播室里看到这边已经眼睛湿湿了~



写完后，定安觉得条幅上还缺了点什么，於是自己写上：「叔叔想听到我说的话是？ 」但却没有马上写下答案，而是依偎在妈妈身边良久，然后害羞地跑到沙发上，笑著说：「爸爸。 」



其实不仅姜景晙几乎泪崩，张伸瑛和演播室里的徐章煇、苏怡贤也纷纷擦眼泪，最后伸瑛发现，定安虽然脸上笑著，眼里却也有泪花T^T



张伸瑛在事后采访中说，其实定安从没有跟她提起过「爸爸」这个词，而且在这方面难免有一些创伤，没想到他一直有思考，而从默默思考到真正讲出来，其实也是非常不容易的事情。 姜景晙则说：「（定安）会这样想应该是因为大人们的缘故吧，很怕他受伤。 感觉很抱歉，抱歉让他一直独自抱著这些想法。 」



张伸瑛和姜景晙是2013年拍摄电视剧《荆棘花》时相识相恋的，交往5年后，在今年5月25日举办了非公开婚礼。



看到一家人对彼此真心付出、真心接纳的模样，真的让人超级感动，非常疗愈人心啊T^T祝福这一家幸福地走下去吧！



（图源：《同床异梦》节目截图）

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