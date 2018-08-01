繼子對繼父真心的接納！ 姜景晙&張伸瑛在《同床異夢》的感人一幕

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重組的家庭中，每一位成員能夠發自內心地接受彼此真的很不容易，但演員姜景晙和張伸瑛這一家做到了，看到兒子的真心話完全令人淚崩啊T^T

近日，演員姜景晙和張伸瑛，以及張伸瑛與前夫的兒子一起出演了SBS真人秀節目《同床異夢——你是我的命運》第二季，前天播出的是他們的最後一期節目，一家人踏上了前往慶州的旅行。

其實張伸瑛之前有一段破裂的婚姻。 她在2006年事業頂點時嫁給了BOF理事魏承喆，但後來丈夫獨立門戶創業失敗，欠下了大筆債務，最終於2009年離婚，由張伸瑛獨立撫養兒子。

節目中，張伸瑛和兒子定安（音）一起為姜景晙製作了小驚喜，那就是在水上樂園裡掛出條幅。 兩人在家中一起親手繪製條幅，張伸瑛問兒子：「有什麼想對叔叔說的話嗎？ 」兒子害羞地說：「我愛他。 」 張伸瑛又溫柔地問：「什麼時候最感謝叔叔？ 」兒子想了想，默默地說：「所有時候。 」姜景晙在演播室裡看到這邊已經眼睛濕濕了~



寫完後，定安覺得條幅上還缺了點什麼，於是自己寫上：「叔叔想聽到我說的話是？ 」但卻沒有馬上寫下答案，而是依偎在媽媽身邊良久，然後害羞地跑到沙發上，笑著說：「爸爸。 」



其實不僅姜景晙幾乎淚崩，張伸瑛和演播室裡的徐章煇、蘇怡賢也紛紛擦眼淚，最後伸瑛發現，定安雖然臉上笑著，眼裡卻也有淚花T^T



張伸瑛在事後採訪中說，其實定安從沒有跟她提起過「爸爸」這個詞，而且在這方面難免有一些創傷，沒想到他一直有思考，而從默默思考到真正講出來，其實也是非常不容易的事情。 姜景晙則說：「（定安）會這樣想應該是因為大人們的緣故吧，很怕他受傷。 感覺很抱歉，抱歉讓他一直獨自抱著這些想法。 」



張伸瑛和姜景晙是2013年拍攝電視劇《荊棘花》時相識相戀的，交往5年後，在今年5月25日舉辦了非公開婚禮。



看到一家人對彼此真心付出、真心接納的模樣，真的讓人超級感動，非常療愈人心啊T^T祝福這一家幸福地走下去吧！



（圖源：《同床異夢》節目截圖）

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