《超人回来了》姜景晙爆婚外情！与已婚女暧昧讯息曝光后，经纪公司秒切割：合约已经到期

演员姜景晙的经纪公司 K Star Global 就婚外恋疑惑表示，和姜景晙的专属合约已经到期，划清界限。

今日（8日） K Star Global 表示：「公司内部原本想确认上午报导的内容，但因爲是有关演员个人私生活的内容，所以公司好像没有可以回答的部分。」

接著补充道「姜景晙和公司的专属合约已经在2023年10月到期，在拍摄《超人回来了》期间进行支援，正在讨论延长专属合约的问题。但是这次事件发生后，决定在解决之前，中断专属合约延长的讨论。对此事件引起社会争议，在此表示歉意。」



姜景晙在去年12月被指爲通奸男,，起诉要求赔偿5000万韩元的损失。起诉人主张姜景晙明知自己的妻子是有夫之妇，但还是发生婚外情。事件爆发后，经纪公司方面否认相关疑惑，称「双方存在误会」。但...今日上午韩媒《体育朝鲜》公开疑似姜景晙和有夫之妇A某对话后，引起轩然大波，经纪公司也马上划清界限。该对话中包含「好想你」、「想拥抱你」、「我爱你」、「我不想和亲爱的你喝酒，喝酒是藉口」等内容。



姜景晙在2013年与张伸瑛在《荆棘花》中合作发展成为恋人，经过5年的热恋，两人在2018年结婚，夫妻俩还曾一起出演《同床异梦2 - 你是我的命运》，姜景晙还带著儿子出演《超人回来了》，展现家人之间和睦的样子，给观众带来感动。由於这次的事件，姜景晙事实上已经退出正在出演《超人回来了》。制作组在4日表示：「目前没有姜景晙相关的拍摄部分，今后的拍摄将在本案完全解决后进行讨论。」



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