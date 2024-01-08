【韩网热帖】《超人回来了》姜景晙被爆出轨人妻，暧昧简讯公开

在《超人回来了》中展现好丈夫、好父亲形象的姜景晙（姜庆俊），今日遭韩起底媒与人妻互发暧昧对话。

姜庆俊12月26日被出轨对象的丈夫起诉，原告称姜庆俊明知女子A某有家庭仍与她发生不当行为、破坏了一个家庭，索赔5千万韩元。

「体育朝鲜」今日公开姜庆俊与A女在Telegram对话，A女说「我想你」，姜庆俊回「我想抱住你」;姜庆俊说「我爱你」，A女以害羞emoji回答;姜庆俊说「我想和你一起、不想喝酒。 酒只是藉口」; A女问「在做什么？」，姜庆俊答「在想你」。



韩国网友评论：

1. 爱妻形象全是假的吗，呕

2. 小孩们受到的伤害要怎么办？

3. 心疼张伸瑛和两个儿子

4. 如果要这样，何必在节目里公开小孩和爸妈呢？

5. 拜托不要做见不得人的事

6. 安静打离婚官司就好，有必要公开对话内容吗？不是袒护出轨男，是担心张伸瑛和小孩

7. 那么从一开始就不要贩卖私生活啊，如果这样讲，大众也没义务知道姜庆俊夫妻的爱情故事、小孩们的关系啊。 谁叫他在电视上公开家人面孔和TMI、求关注、打造爱妻人设赚钱呢

8. 现在普通人出轨也会被曝光，与其说记者公开这件事不对，更该说是出轨的人不对吧？真的有爱到宁愿放弃好不容易构建的家庭吗...

9. 确实是深情男人，问题是对象不止一个

10. 大儿子正是青春期，应该对周围的看法很敏感...

11. 靠结婚出名、在《同床异梦》《超回》打造温暖爸爸形象的人居然这样，更令人震惊

12. 艺人果然不是普通人能当的，普通人单是出轨就够心虚了，他居然一边卖爱妻人设一边毫不在意地出轨

13. 哇这世上一个值得相信的人都没有

14. 这一次真的希望是误报ᅲᅲ

15. 我逐渐质疑艺人出轨之类的私生活有必要这么具体地报导吗... 把kkt Telegram对话都作为消遣详细地公开给大众，有点奇怪。 出轨受害者的家人们真的希望这样吗，反而会觉得羞耻吧

出处：https://theqoo.net/hot/3063672862

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