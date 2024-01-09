韩娱圈又一「宠妻」人设崩塌！姜京俊靠老婆、孩子提升知名度，现在却出轨有夫之妇！旧事被翻，原来就有「前科」

男演员姜京俊通奸一事爆发的第7日，事情持续发酵中，至今为止他本人尚未对此作出过任何回应。

去年12月26日，姜京俊被起诉通奸，出轨一名有夫之妇，被对方的丈夫告上法庭并求偿5000万韩币。 原告称姜京俊明知女方有家庭却依旧与其有染。 该事情也在上周被韩媒爆料出来，引起韩网一片哗然。 丑闻爆发之前，姜京俊也一直经营著好丈夫、好爸爸的完美人设。

姜京俊的妻子张申英也是一名演员，两人因为拍摄电视剧《荆棘花》而结缘，戏中姜京俊扮演的「赫民」是个十足的渣男，对女主思美（张申英 饰）性侵未遂，最后更害得思美坠楼，为了掩盖事实，和好友书源联手制造假车祸，最后更想致成为植物人的思美於死地。 戏里的两人虽然是仇人，但戏外却发展成为了恋人。 而张申英此前还有过一段短暂的婚姻，育有一个儿子，离婚后孩子一直跟随她生活，而姜京俊虽然比张申英小一岁，但一直未婚。 双方的父母十分反对两人的恋情，但姜京俊对这段感情表现出了极大的坚持和信心，两人在2017年播出的《同床异梦》中展示了他们在一起的决心和共同面对生活的幸福，这才改变父母们的态度并得到了广大民众的支持。



节目中姜京俊不仅疼爱张申英，对张申英和前夫所生的儿子也视如己出。 2018年，两人终於步入婚姻的殿堂，2019年张申英为姜京俊生下了儿子。 姜京俊还带著小儿子参加了《超人回来了》，他以宠妻爱孩子的正面形象受到观众们的喜欢，连带著知名度也得到了很大的提升。



正当所有人都觉得张申英获得了幸福的时候，姜京俊却爆出桃色丑闻，出轨的还是有夫之妇，两个家庭为之破碎，令大众对他大失所望。 事情曝光后，姜京俊所属经纪公司先是表示「可能存在误会，会依次回应」，半天之后又突然改口表示：「关於新闻报导，公司内部也想要确认，但这是演员的私生活，公司无法回应，并且他的经纪合约於2023年10月已经到期。 」火速与姜京俊划清了界限。

於此同时，姜京俊曾经在节目上的发言再次被提及，他被民众吐槽「喜欢挖墙脚」。 当时节目中姜京俊公开了自己与女友的恋爱故事，称：「 是在滑雪场认识的，其实当时她已经有男友了，她先认出了我，然后要求合影，我很好奇护目镜下藏著的脸，然后就去看了，没想到她那么漂亮，回家的路上因为太想见她就返回去找她，打了电话给她，没想到她居然出来见我了，虽然知道不行，但心情却很好。 我突然亲吻她，她也没有拒绝，最后她决定和男友分手，不过当时她和男友也处於快分手的状态了。 」旧事被翻也引来了不少网友的斥责。



目前，姜京俊突然关闭了个人IG，不少网友则涌入张申英的IG里留言，表示：「和孩子一起好好整理心情」、「不要动摇，加油哦」、「考虑到孩子也请饶恕他吧」、「前夫诈骗，现任出轨，姐姐也太可怜了」等。

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