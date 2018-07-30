SBS新剧《狐狸新娘星》将在9月播出！李东健有望加入与李帝勋、蔡秀彬搭挡！
韩剧 2018年7月30日 星期一15:27 Yuan
SBS新月火剧《狐狸新娘星》由《秘密花园》、《绅士的品格》申宇哲导演执导与《浪漫医生金师傅》姜银庆编剧合作打造。
讲述参加仁川机场航空公司招募的两名新人，各自带著隐情被分配到旅客服务处，在那里展开令人舒心的成长故事，以及在机场工作，和经过机场的许多人相遇，被人、事、物所感动的温情故事。
男主角「姜奇灿」确定由李帝勋饰演，在剧中饰演仁川机场运营企划组成员，原本梦想著成为飞行员，但因为一只眼睛的视力太差，无奈放弃梦想。他只要看一眼飞机就能知道机型，因为对航空领域相当关注，而进入仁川机场运营企划组，并在那里遇到一名意想不到的女性。
蔡秀彬收到女主角「尹瑞乙」的出演提案，是仁川机场旅客服务处CS管理组成员，遵从父母希望她能过著安定的生活，所以她考了三次终於考进仁川机场。梦想当个完美主义者，却是各种失误不断。对什么事都全力以赴，希望能发回自己的潜能。
另外，李东健收到了「徐仁与」的出演提案，是仁川机场运营企划组组长。
而《狐狸新娘星》曾更名为《仁川机场的人们》，后来又改回了原名。预计接档《虽然30但仍17》在9月播出。
（图：KSD、TVDaily）
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