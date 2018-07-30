SBS新劇《狐狸新娘星》將在9月播出！李東健有望加入與李帝勳、蔡秀彬搭擋！
韓劇 2018年7月30日 星期一15:27 Yuan
SBS新月火劇《狐狸新娘星》由《秘密花園》、《紳士的品格》申宇哲導演執導與《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇合作打造。
講述參加仁川機場航空公司招募的兩名新人，各自帶著隱情被分配到旅客服務處，在那裡展開令人舒心的成長故事，以及在機場工作，和經過機場的許多人相遇，被人、事、物所感動的溫情故事。
男主角「姜奇燦」確定由李帝勳飾演，在劇中飾演仁川機場運營企劃組成員，原本夢想著成為飛行員，但因為一隻眼睛的視力太差，無奈放棄夢想。他只要看一眼飛機就能知道機型，因為對航空領域相當關注，而進入仁川機場運營企劃組，並在那裡遇到一名意想不到的女性。
蔡秀彬收到女主角「尹瑞乙」的出演提案，是仁川機場旅客服務處CS管理組成員，遵從父母希望她能過著安定的生活，所以她考了三次終於考進仁川機場。夢想當個完美主義者，卻是各種失誤不斷。對什麼事都全力以赴，希望能發回自己的潛能。
另外，李東健收到了「徐仁與」的出演提案，是仁川機場運營企劃組組長。
而《狐狸新娘星》曾更名為《仁川機場的人們》，後來又改回了原名。預計接檔《雖然30但仍17》在9月播出。
（圖：KSD、TVDaily）
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