Red Velvet《Summer Magic》回归预告海报公开！主打曲为《Power Up》
KPOP 2018年7月30日 星期一09:01 JiaJia
充满「果汁美」的红贝贝回来了！下个星期就能看到她们的新作品啦～
Red Velvet预计於下月（8月）6日发表夏日迷你专辑《Summer Magic》，该专辑包含六首能感受夏日清凉的氛围新曲外，还有一首额外歌曲，总共七首收录曲。
今日（30日），所属社SM娱乐公开回归预告照，以夏天充满代表性的蓝色为背景，加上属於组合独特的色彩――红色，令人印象深刻。
官方SNS也换上新的大头贴，感觉十分清新。此次的主打曲为《Power Up》，跟著红贝贝一起能量满点吧！
另外，为了新作品的宣传，Red Velvet还为《Summer Magic》设立手机版的网站。进入网站以后能玩个小游戏，选择「Summer Magic）各种特色元素（如：水果、磁带、金字塔等），调制专属於自己的「特色冰饮」，还能抽到成员给玩家的「秘方调制卡」。
（图片来源：SMTOWN）
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