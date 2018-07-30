Red Velvet《Summer Magic》回歸預告海報公開！主打曲為《Power Up》
KPOP 2018年7月30日 星期一09:01 JiaJia
充滿「果汁美」的紅貝貝回來了！下個星期就能看到她們的新作品啦～
Red Velvet預計於下月（8月）6日發表夏日迷你專輯《Summer Magic》，該專輯包含六首能感受夏日清涼的氛圍新曲外，還有一首額外歌曲，總共七首收錄曲。
今日（30日），所屬社SM娛樂公開回歸預告照，以夏天充滿代表性的藍色為背景，加上屬於組合獨特的色彩──紅色，令人印象深刻。
官方SNS也換上新的大頭貼，感覺十分清新。此次的主打曲為《Power Up》，跟著紅貝貝一起能量滿點吧！
另外，為了新作品的宣傳，Red Velvet還為《Summer Magic》設立手機版的網站。進入網站以後能玩個小遊戲，選擇「Summer Magic）各種特色元素（如：水果、磁帶、金字塔等），調製專屬於自己的「特色冰飲」，還能抽到成員給玩家的「秘方調製卡」。
（圖片來源：SMTOWN）
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